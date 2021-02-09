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«Галатасарай» и «Порту» интересуются защитником мексиканского «Леона»

05:05
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Защитник мексиканского «Леона» Яйро Морено может продолжить карьеру в Европе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 25-летним колумбийцем интересуется «Галатасарай» и «Порту». Сам игрок заявил, что не хочет продлевать контракт с клубом и намерен переехать в европейский чемпионат.

В текущем сезоне Морено, на счету которого 5 матчей за сборную Колумбии, провел 13 матчей в чемпионате Мексики и забил один гол. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8,5 миллиона евро.

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