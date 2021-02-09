«Шахтер» Караганда подпишет форварда сборной Черногории
17:12
Как сообщает 8 февраля Meta-ratings.kz, карагандинский «Шахтер» близок к заключению соглашения с форвардом сборной Черногории Шалетой Кордичем.
Нападающий «Подгорицы» в текущем сезоне забил 10 мячей в 18 матчах, чем привлек внимание клубов из Казахстана. Кордич осенью прошлого года привлекался в национальную сборную своей страны.
Дополнительная информация:
https://meta-ratings.kz/news/shakhter-podpishet-napadayushchego-sbornoy-chernogorii/
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