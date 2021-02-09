«Шахтер» Караганда подпишет форварда сборной Черногории

Как сообщает 8 февраля Meta-ratings.kz, карагандинский «Шахтер» близок к заключению соглашения с форвардом сборной Черногории Шалетой Кордичем.

Нападающий «Подгорицы» в текущем сезоне забил 10 мячей в 18 матчах, чем привлек внимание клубов из Казахстана. Кордич осенью прошлого года привлекался в национальную сборную своей страны.