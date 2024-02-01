«Фулхэм» договорился с «Челси» об аренде Армандо Бройи

Нападающий «Челси» Армандо Бройя на правах аренды перейдет в «Фулхэм», сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, «дачники» заплатят за полугодичную аренду 4 миллиона фунтов стерлингов. Сегодня Бройя пройдет медицинское обследование и позже подпишет соглашение с «Фулхэмом».

22-летний албанец является воспитанником «Челси». В текущем сезоне он провел за лондонцев 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.