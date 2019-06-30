"Фламенго" подтверждает интерес к Филипе Луису

Вице-президент "Фламенго" Маркос Браз подтвердил, что клуб интересуется защитником "Атлетико" Филипе Луисом. 33-летний бразилец станет свободным агентом и может выбирать себе команду.

– Мы не вели ни с кем переговоры, работая только над трансфером Луиса, – цитирует Fox Sports Браза. – Это скорее бытовой вопрос. Если бы "Фламенго" базировался в Мадриде, он бы перешел к нам. Луис там играет уже давно, это важное решение для него и семьи. Но мы не будем заложниками одного игрока. Сейчас изучаем альтернативы.