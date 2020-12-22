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«Фиорентина», куда отправляют Кокорина, интересуется Ориги

01:43
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Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги может продолжить карьеру в Италии, сообщает La Repubblica.

По сведениям источника, «фиалки» ищут усиление в нападении, так как три ее форварда забили всего четыре гола. Флорентийцы надеются подписать 25-летнего бельгийца в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» интересуется форвардом «Спартака» Александром Кокориным.

В текущем сезоне Ориги провел 7 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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