«Фиорентина» хочет арендовать Сенси. «Интер» согласен, если «фиалки» покроют зарплату хавбека

«Интер» может отдать Сенси в аренду в «Фиорентину»

«Фиорентина» хочет арендовать полузащитника «Интера» Стефано Сенси, сообщает Tuttomercato.

По информации источника, руководство «нерадзурри» согласно отдать 26-летнего итальянца в аренду, но с условием, что «фиалки» возьмут на себя зарплату игрока.

Вторую половину сезона-2021/22 Сенси провел в «Сампдории» на правах аренды. В 11 матчах он не отметился результативными действиями.