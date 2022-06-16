Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа раскритиковал экс-полузащитника клуба Поля Погба за негативные комментарии в адрес клуба.

Погба после ухода из «МЮ» заявил, что клуб не предлагал ему новый контракт, несмотря на слова о его важности для команды.

«Мне кажется, что эти комментарии были не нужны. Они не помогают тебе. Такие мысли являются лишними. Все легендарные игроки высказываются на поле. Если Поль показывал бы результаты на поле, его бы не осуждали.

Поэтому я не считаю такие комментарии целесообразными, когда ты не помогаешь команде на поле. Я не думаю, что он будет счастлив, оглянувшись и посмотрев на свою карьеру [в «МЮ»]. Когда он перешел в «Манчестер Юнайтед» первое, о чем он думал был «Золотой мяч», от которого был далек», — цитирует Саа Sky Sports.

1 июня «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Погба на правах свободного агента. В прошедшем сезоне он забил 1 мяч и отдал 9 результативных передач в 27 матчах во всех турнирах. Сообщалось, что футболист близок к переходу в «Ювентус».