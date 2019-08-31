«Фиорентина» готова предложить «Интеру» 30 миллионов евро за Политано

Нападающий «Интера» Маттео Политано может стать игроком «Фиорентины», сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Sky Sport Italia, «фиалки» готовы предложить за игрока 30 миллионов евро. «Интер» готов продать его за 35 миллионов. Есть вероятность, что до закрытия трасферного окна стороны придут к соглашению.

26-летний Маттео Политано в текущем сезоне провел один матч за «Интер». В прошлом сезоне в 48 матчах он забил шесть мячей и сделал восемь голевых передач.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр