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Сегодня, 13:42

«Фиорентина» готова отдать Амрабата в аренду в «Манчестер Юнайтед»

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Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат может перейти в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, «Фиорентина» готова заключить сделку об аренде игрока до конца сезона. Клубы обсуждают сумму выкупа игрока по истечению соглашения.

«Фиалки» не ведут переговоров с «Фулхэмом», поскольку 27-летний марокканец хочет перейти только в «Манчестер Юнайтед».

Амрабат выступает за «Фиорентину» с 2020 года. В сезоне-2022/23 футболист провел 49 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 результативную передачу. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фиорентина
Софьян Амрабат
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