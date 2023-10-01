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Сегодня, 22:17

ФИФА расследует переход Эрнеста Нуама в «Лион»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ФИФА проведет расследование перехода вингера Эрнеста Нуама в «Лион», сообщает L'Equipe.

По информации источника, расследование начнется в связи с просьбой нескольких французских клубов.

В летнее трансферное окно 19-летний ганец за 25 миллионов евро перешел из датского «Норшеланда» в бельгийский «Моленбек». Сделка стала рекордной для чемпионата Бельгии. Сразу после трансфера Нуама арендовал «Лион».

«Моленбек» и «Лион» принадлежат одному владельцу — компании Eagle Football.

В текущем сезоне Нуама провел 4 матча за «Лион», не отличившись результативными действиями.

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