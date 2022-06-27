Фернандинью подпишет контракт с «Атлетико Паранаэнсе» на два года

Полузащитник Фернандинью продолжит карьеру в Бразилии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 37-летний бразилец подпишет контракт с «Атлетико Паранаэнсе». Соглашение будет рассчитано на два года.

Фернандинью выступал за «Манчестер Сити» с лета 2013 года, в конце сезона-2021/22 хавбек покинул клуб в качестве свободного агента. В минувшем сезоне Фернандинью провел 32 матча, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.