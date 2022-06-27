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Сегодня, 01:27

«Арсенал» проведет еще одни переговоры по трансферу Рафиньи на следующей неделе

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Лидса» Рафинья может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 25-летнего бразильца претендует «Арсенал». Представители лондонского клуба планируют на следующей неделе провести еще одну встречу с руководством «Лидса», чтобы обсудить возможный переход игрока. Клуб из Лидса хочет получить за форварда 75,6 млн евро.

Ранее сообщалось, что Рафинья хочет перейти в «Барселону».

В минувшем сезоне Рафинья провел 36 матчей за «Лидс», в которых забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 45 млн евро.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Лидс
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