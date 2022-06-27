Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 00:56

«Рома» и «Марсель» интересуются Клаудиньо

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист UOL Мауро Сезар.

По сведениям источника, на 25-летнего бразильца претендует «Рома» и «Марсель». Также на игрока претендовал «Сан-Паулу», но бразильский клуб отказался от трансфера.

Ранее сообщалось, что на Клаудиньо претендует «Бенфика».

В минувшем сезоне Клаудиньо забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Клаудиньо
ФК Зенит
ФК Марсель
ФК Рома
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Дыхательные упражнения и гимнастика для расслабления: пять техник из йоги
Каких игроков ищут «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» и зачем. Футбольный менеджер Александр Маньяков — о топ-клубах России на трансферном рынке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Милито — о переходе Дибалы в «Интер»: «Желание отомстить имело бы решающее значение»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости