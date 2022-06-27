«Рома» и «Марсель» интересуются Клаудиньо

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист UOL Мауро Сезар.

По сведениям источника, на 25-летнего бразильца претендует «Рома» и «Марсель». Также на игрока претендовал «Сан-Паулу», но бразильский клуб отказался от трансфера.

Ранее сообщалось, что на Клаудиньо претендует «Бенфика».

В минувшем сезоне Клаудиньо забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.