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Фернандинью может вернуться в Бразилию

19:20
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Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандинью следующим летом покинет клуб, сообщает The Mirror.

По данным источника, 35-летний бразилец не будет подписывать новый контракт с манкунианцами, который заканчивается по истечении нынешнего сезона. Следи вариантов продолжение карьеры — возвращение в Бразилию, либо переезд в один из клубов MLS.

В нынешнем сезоне АПЛ Фернандинью провел 5 матчей.

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