Фабиу Карвалью собирается покинуть «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью готов покинуть английский клуб в это трансферное окно, сообщает Football Insider.

20-летний португалец недоволен игровым временем и хочет чаще появляться на поле. Юрген Клопп в условиях большой конкуренции не может гарантировать Карвалью место в основном составе. Хавбеку уже предлагался вариант с отправкой в аренду, но он готов к полноценному переходу в другой клуб ради получения игровой практики.

В текущем сезоне Карвалью принял участие в 21 матче «Ливерпуля» и забил 3 гола.