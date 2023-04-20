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Сегодня, 17:05

Фабиу Карвалью собирается покинуть «Ливерпуль»

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Полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью готов покинуть английский клуб в это трансферное окно, сообщает Football Insider.

20-летний португалец недоволен игровым временем и хочет чаще появляться на поле. Юрген Клопп в условиях большой конкуренции не может гарантировать Карвалью место в основном составе. Хавбеку уже предлагался вариант с отправкой в аренду, но он готов к полноценному переходу в другой клуб ради получения игровой практики.

В текущем сезоне Карвалью принял участие в 21 матче «Ливерпуля» и забил 3 гола.

Футбол
ФК Ливерпуль
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