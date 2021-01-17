Езил прилетел в Стамбул для подписания контракта с «Фенербахче»

Полузащитник Месут Езил в ближайшее время станет игроком «Фенербахче», сообщает официальный Twitter клуба. Пресс-служба сообщила, что 32-летний хавбек прилетел в Стамбул и в ближайшее время подпишет контракт. Для Езила это первый турецкий клуб в карьере. Ранее агент футболиста говорил, что тот фанатеет от «Фенербахче».

В карьере футболиста были немецкие «Шальке» и «Вердер», испанский «Реал», а с 2013 года он защищал цвета английского «Арсенала». В нынешнем сезоне Езил не провел ни одного матча и договорился о досрочном расторжении контракта за полгода до окончания срока его действия.

С 2009 по 2018 год Езил провел 92 матча и забил 23 гола в сборной Германии. Он принял участие в ЧМ-2010 (бронза), ЧМ-2014 (золото), ЧМ-2018, Евро-2012 и 2016 (оба — бронза).