Эвертон может перейти в «Эвертон»

«Эвертон» проявляет интерес к нападающему «Гремиу» и сборной Бразилии Эвертону, сообщает Sky Sports. Новый главный тренер ливерпульцев Карло Анчелотти ищет усиление в атаке после перестроения схемы на 4-4-2.

Исполнительный директор бразильского клуба Клаус Камара подтвердил интерес англичан, но подчеркнул, что официального предложения еще не поступало.

23-летний форвард в сезоне-2019 провел 57 матчей и забил 20 голов во всех турнирах. В 2018 году он дебютировал в сборной Бразилии. На его счету 14 матчей и 3 мяча в составе «селесао».