«Эвертон» интересуется защитником киевского «Динамо»
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Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко входит в сферу интересов «Эвертона», сообщает Zorya Londonsk.
По данным источника, по игроку есть предложение от «Эвертона» и итальянского клуба, название которого не уточняется. Однако переговоры пока не на продвинутой стадии. Они будут зависеть от судьбы главного тренера «ирисок» Рафаэля Бенитеса, которому грозит отставка, а также от того, покинет ли команду Люка Динь, у которого конфликт с испанцем.
22-летний футболист в текущем сезоне провел 21 матч за «Динамо» во всех турнирах и сделал три голевые передачи.
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