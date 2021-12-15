«Эвертон» интересуется защитником киевского «Динамо»

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко входит в сферу интересов «Эвертона», сообщает Zorya Londonsk.

По данным источника, по игроку есть предложение от «Эвертона» и итальянского клуба, название которого не уточняется. Однако переговоры пока не на продвинутой стадии. Они будут зависеть от судьбы главного тренера «ирисок» Рафаэля Бенитеса, которому грозит отставка, а также от того, покинет ли команду Люка Динь, у которого конфликт с испанцем.

22-летний футболист в текущем сезоне провел 21 матч за «Динамо» во всех турнирах и сделал три голевые передачи.