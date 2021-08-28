«Эвертон» хочет обменять Хамеса на Луиса Диаса из «Порту»
Форвард «Порту» Луис Диас может перейти в «Эвертон», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, переговоры о переходе 24-летнего колумбийца быстро продвигаются. Ожидается, что в обратном направлении проследует Хамес Родригес, если португальский клуб договорится по зарплате с 30-летним колумбийцем.
В минувшем сезоне Диас провел 47 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 6 результативных передач. Также на его счету 4 гола в 5 играх Кубка Америки.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю