Эссьен перешел в азербайджанский клуб "Сабаил"

ФК "Сабаил" (Азербайджан) на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с известным полузащитником Майклом Эссьеном. Соглашение рассчитано на полтора года.

36-летний ганец ранее выступал за "Бастию", "Лион", "Челси", "Реал", "Милан", "Панатинаикос" и индонезийский "Персиб", который был его последним клубом. В чемпионате Индонезии он провел 29 матчей и забил пять мячей.

Эссьен - двукратный чемпион Франции и Англии, четырехкратный победитель Кубка Англии, победитель Лиги чемпионов.