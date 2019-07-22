ESPN: "Реал" готов отпустить Бэйла в Китай бесплатно

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Китае, утверждает ESPN. По информации СМИ, мадридцы готовы отпустить 30-летнего валлийца бесплатно.

"Реал" еще не получил предложений от европейских команд, поэтому готов расторгнуть контракт с Бэйлом и отпустить его в Китай. В этом случае футболист станет свободным агентом. Ранее сообщалось, что "Цзянсу Сунин" готов платить форварду 17 миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне Бэйл провел 42 матча за "Реал", забил 14 голов и отдал 6 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 60 миллионов евро.

Все о трансферах – здесь