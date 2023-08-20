Элье Ваи перешел из «Монпелье» в «Ланс» за 35 миллионов евро

Нападающий «Монпелье» Элье Ваи перешел в «Ланс», сообщает пресс-служба «кроваво-золотых».

По данным L'Equipe, трансфер обошелся «Лансу» в 35 миллионов евро. 20-летний француз подписал контракт до лета 2028 года. Им активно интересовался «Челси» и «Вест Хэм».

В минувшем сезоне Ваи провел 33 матча за «Монпелье» в лиге 1, забил 19 мячей и сделал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего француза в 35 милллионов евро.