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«Элдора ждет большое путешествие». Президент «Ростова» — о переходе Шомуродова в «Дженоа»

13:57
Элдор Шомуродов. Фото ФК «Ростов»
Элдор Шомуродов. Фото ФК «Ростов»
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Президента «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал переход Элдора Шомуродова в «Дженоа».

«После долгих переговоров нами было принято предложение от клуба «Дженоа». Уверен, что Элдора ждет большое путешествие в европейском футболе. Его переход в наш клуб совпал с тем периодом, когда я стал президентом «Ростова», поэтому спустя годы могу сказать, что Элдор — умный, скромный и хороший человек в том числе вне футбольного поля», — цитирует Арутюнянца официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 25-летний узбек провел 8 матчей и отдал результативную передачу.

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