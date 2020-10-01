Президента «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал переход Элдора Шомуродова в «Дженоа».

«После долгих переговоров нами было принято предложение от клуба «Дженоа». Уверен, что Элдора ждет большое путешествие в европейском футболе. Его переход в наш клуб совпал с тем периодом, когда я стал президентом «Ростова», поэтому спустя годы могу сказать, что Элдор — умный, скромный и хороший человек в том числе вне футбольного поля», — цитирует Арутюнянца официальный сайт клуба.