Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Елавич перешел в загребский «Локомотив»

19:47
Теги:

Хорватский нападающий Никица Елавич стал игроком загребского «Локомотива», сообщает официальный сайт клуба.

35-летний форвард перешел из «Гуйчжоу» на правах свободного агента, контракт Елавичем подписан на два года.

В прошлом сезоне китайской Первой лиги (второй по силе дивизион страны) Елавич провел 13 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал результативную передачу.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир