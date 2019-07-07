Эль-Шаарави станет игроком "Шанхай Шеньхуа" и будет зарабатывать 15-16 миллионов евро в год

Нападающий "Ромы" Стефан Эль-Шаарави продолжить карьеру в Китае, сообщают итальянские СМИ. Он будет играть за "Шанхай Шеньхуа".

По информации Sky Sport Italia, "Рома" согласилась продать игрока за 18 миллионов евро + бонусы. Игрок сегодня отправится в Китай, пройдет медосмотр и подпишет трехлетний контракт.

В сезоне-2018/19 26-летний Стефан Эль-Шаарави провел 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач. Его контракт с "Ромой" рассчитан до лета 2020 года.

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