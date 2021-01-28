Чемпион России в составе «Спартака» Макеев перешел в узбекский «Металлург»
22:47
Защитник Евгений Макеев перешел в узбекский «Металлург» из «Росича», сообщает пресс-служба клуба из Москвы.
31-летний российский футболист выступал за «Росич» с 2020 года. В прошлом сезоне Макеев помог команде выиграть золотые медали в чемпионате Москвы среди любительских футбольных клубов.
Макеев ранее выступал за «Спартак», «Сочи», «Ростов» и «Арарат».
В составе красно-белых защитник становился чемпионом России-2017 и дважды завоевывал серебро чемпионата страны (2009, 2012).
На счету Макеева 3 матча в составе сборной России.
Дополнительная информация:
https://fcrosich.com/2021/01/28/izmeneniya-v-sostave-fk-rosich-4/
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