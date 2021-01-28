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Чемпион России в составе «Спартака» Макеев перешел в узбекский «Металлург»

22:47
Евгений Макеев. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
Евгений Макеев. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
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Защитник Евгений Макеев перешел в узбекский «Металлург» из «Росича», сообщает пресс-служба клуба из Москвы.

31-летний российский футболист выступал за «Росич» с 2020 года. В прошлом сезоне Макеев помог команде выиграть золотые медали в чемпионате Москвы среди любительских футбольных клубов.

Макеев ранее выступал за «Спартак», «Сочи», «Ростов» и «Арарат».

В составе красно-белых защитник становился чемпионом России-2017 и дважды завоевывал серебро чемпионата страны (2009, 2012).

На счету Макеева 3 матча в составе сборной России.

Дополнительная информация:

https://fcrosich.com/2021/01/28/izmeneniya-v-sostave-fk-rosich-4/

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