Чемпион России в составе «Спартака» Макеев перешел в узбекский «Металлург»

Защитник Евгений Макеев перешел в узбекский «Металлург» из «Росича», сообщает пресс-служба клуба из Москвы.

31-летний российский футболист выступал за «Росич» с 2020 года. В прошлом сезоне Макеев помог команде выиграть золотые медали в чемпионате Москвы среди любительских футбольных клубов.

Макеев ранее выступал за «Спартак», «Сочи», «Ростов» и «Арарат».

В составе красно-белых защитник становился чемпионом России-2017 и дважды завоевывал серебро чемпионата страны (2009, 2012).

На счету Макеева 3 матча в составе сборной России.