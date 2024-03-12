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Сегодня, 18:35

Экс-скаут «Реала» заявил, что обменял бы Винисиуса на Кварацхелию

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший скаут «Реала» Маноло Ромеро объяснил, почему предпочитает вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию игроку мадридцев Винисиусу.

«Я был бы не против обменять Винисиуса на Кварацхелию. Он бы составил отличное трио с Мбаппе и Родриго», - приводит слова Ромеро Mundo Deportivo.

По словам Ромеро, Винисиус должен регулярно играть за «Реал» как в матче против «Жироны» (4:0) в 24-м туре ла лиги. Тогда бразилец забил гол и сделал две результативные передачи.

«Винисиус совершает много ошибок, он играет плохо, но прикрывает это голами. С ним нужно поговорить. Его нужно усадить перед экраном, 30 раз показать матч против «Жироны» и сказать: «Это тот Винисиус, который нам нужен. Если ты не сможешь повторять этот матч, нам придется подумать». Его нужно запугать!

Он должен повторять выступление против «Жироны» и перестать заниматься ерундой. Он не добьется большего, поэтому я бы обменял его на Кварахцели, который к тому же больше забивает», – добавил Ромеро.

В текущем сезоне Винисиус провел за «Реал» 27 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 8 результативных передач. В активе Кварацхелии 10 забитых мячей и 6 голевых передач в 36 играх за «Наполи».

Винисиус Жуниор
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК Реал
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