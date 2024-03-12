Экс-скаут «Реала» заявил, что обменял бы Винисиуса на Кварацхелию

Бывший скаут «Реала» Маноло Ромеро объяснил, почему предпочитает вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию игроку мадридцев Винисиусу.

«Я был бы не против обменять Винисиуса на Кварацхелию. Он бы составил отличное трио с Мбаппе и Родриго», - приводит слова Ромеро Mundo Deportivo.

По словам Ромеро, Винисиус должен регулярно играть за «Реал» как в матче против «Жироны» (4:0) в 24-м туре ла лиги. Тогда бразилец забил гол и сделал две результативные передачи.

«Винисиус совершает много ошибок, он играет плохо, но прикрывает это голами. С ним нужно поговорить. Его нужно усадить перед экраном, 30 раз показать матч против «Жироны» и сказать: «Это тот Винисиус, который нам нужен. Если ты не сможешь повторять этот матч, нам придется подумать». Его нужно запугать!

Он должен повторять выступление против «Жироны» и перестать заниматься ерундой. Он не добьется большего, поэтому я бы обменял его на Кварахцели, который к тому же больше забивает», – добавил Ромеро.

В текущем сезоне Винисиус провел за «Реал» 27 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 8 результативных передач. В активе Кварацхелии 10 забитых мячей и 6 голевых передач в 36 играх за «Наполи».