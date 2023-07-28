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Экс-нападающий «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Лукас Моура продолжит карьеру в Мексике

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура близок к переходу в «Монтеррей», сообщает в Twitter журналист Рената Виллаш-Боаш. Футболист является свободным агентом.

Мексиканский клуб продвинулся в переговорах с 30-летним бразильцем. «Сан-Паулу» не делал официального предложения игроку. Сделка будет оформлена в ближайшее время.

Моура выступает за «Тоттенхэм» с 2018 года. За это время он провел 221 матч за клуб, забил 39 мячей и отдал 27 голевых передач.

Лукас Моура
Футбол
ФК Монтеррей
ФК Тоттенхэм Хотспур
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