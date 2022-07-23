Экс-форвард «Сочи» Дуганджич перешел в бухарестский «Рапид»

Форвард «Клужа» Марко Дуганджич подписал контракт с бухарестским «Рапидом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 28-летним хорватом рассчитано до 30 января 2024 года. Дуганджич выступал с октября 2020 по январь 2022 за «Сочи», забив 5 голов в 24 матчах. В январе 2022-го форвард перешел в «Клуж».

В минувшем сезоне Дуганджич провел 13 матчей за «Клуж», в которых забил один гол. Также на его счету 3 гола в 7 играх за «Сочи».