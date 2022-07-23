«Наполи» настаивает на скором переходе Ким Мин Джэ из «Фенербахче»

Защитник «Фенербахче» Ким Мин Джэ в ближайшее время может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 25-летнего корейца претендует «Наполи». Агент защитника ранее заявлял, что игрок уже согласовал контракт с неаполитанским клубом. Ким Мин Джэ должен стать заменой Калиду Кулибали, который перешел в «Челси».

В минувшем сезоне Ким Мин Джэ провел 39 матчей за «Фенербахче», в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 млн евро.