Экс-форвард «Локомотива» Климов перешел из «Серкль Брюгге» в «Монако»

Нападающий Кирилл Климов перешел из «Серкль Брюгге» в «Монако». Контракт 18-летнего форварда действует до лета 2021 года. Монегаски являются владельцами контрольного пакета акций бельгийского клуба и часто отдают игроков в аренду. Напомним, в «Монако» выступает полузащитник сборной России Александр Головин.

Климов в прошлом сезоне играл за молодежный состав «Локомотива». В молодежном первенстве РПЛ он провел 4 игры, в которых забил 1 мяч. В Юношеской лиге УЕФА форвард провел 3 игры.

«Монако» отдал двух игроков в аренду «Серкль Брюгге»