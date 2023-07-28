Тренер «Гремио» объявил, что Суарес не покинет «Гремио»

Главный тренер «Гремио» Ренато Гаушо объявил, что нападающий Луис Суарес не перейдет в ближайшее время в «Интер Майами».

«Суарес — очень важный игрок. Та мексиканская мыльная опера закончилась, и это дает душевное спокойствие и ему, и клубу. Он остается до декабря, и это дает нам душевное спокойствие, потому что он нам очень помог», — цитирует O Jogo Гаушо.

Нынешний контракт Суареса с «Гремио» действует до 2024 года. Трансферная стоимость игрока — 4 миллиона евро.