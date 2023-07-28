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Сегодня, 07:11

Тренер «Гремио» объявил, что Суарес не покинет «Гремио»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Луис Суарес.
Фото AFP

Главный тренер «Гремио» Ренато Гаушо объявил, что нападающий Луис Суарес не перейдет в ближайшее время в «Интер Майами».

«Суарес — очень важный игрок. Та мексиканская мыльная опера закончилась, и это дает душевное спокойствие и ему, и клубу. Он остается до декабря, и это дает нам душевное спокойствие, потому что он нам очень помог», — цитирует O Jogo Гаушо.

Нынешний контракт Суареса с «Гремио» действует до 2024 года. Трансферная стоимость игрока — 4 миллиона евро.

Луис Суарес
Футбол
ФК Гремио (Порту-Алегри)
ФК Интер Майами
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