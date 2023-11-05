Джеррард анонсировал трансферы в «Аль-Иттифак» зимой: «Мы собираемся прочесать Европу»

Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард высказался о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Заверяю наших болельщиков, что мы собираемся прочесать Европу в поисках вариантов усиления. Но нам также, что более важно, нужно прочесать местный футбол, чтобы улучшить состав и сделать его более конкурентоспособным», — приводит слова Джеррарда Goal.

43-летний англичанин летом возглавил «Аль-Иттифак». После его прихода саудовский клуб подписал Джордана Хендерсона (экс-«Ливерпуль»), Джорджиньо Вейналдума («ПСЖ»), Демарая Грэя («Эвертон») и Муссу Дембеле («Лион»).

После 12 туров «Аль-Иттифак» с 21 очком занимает седьмое место в чемпионате Саудовской Аравии.