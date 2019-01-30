00:06 | Футбол — Трансферы

"Дженоа" приобрел двух игроков за один день

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29 декабря "Дженоа" приобрел двух футболистов, сообщает официальный сайт клуба.

19-летний венгерский защитник Андраш Шафер перешел из МТК и подписал контракт до 2022 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей в чемпионате Венгрии и забил один мяч.

Из "Бордо" перешел 25-летний датский полузащитник Лукас Лерагер. В текущем сезоне он провел 27 матчей и сделал два результативных паса. Генуэзский клуб арендовал его до конца сезона с опцией выкупа.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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