"Дженоа" приобрел двух игроков за один день

29 декабря "Дженоа" приобрел двух футболистов, сообщает официальный сайт клуба.

19-летний венгерский защитник Андраш Шафер перешел из МТК и подписал контракт до 2022 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей в чемпионате Венгрии и забил один мяч.

Из "Бордо" перешел 25-летний датский полузащитник Лукас Лерагер. В текущем сезоне он провел 27 матчей и сделал два результативных паса. Генуэзский клуб арендовал его до конца сезона с опцией выкупа.

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