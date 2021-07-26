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Рио Фердинанд приветствует переход Варана в «Манчестер Юнайтед»

21:38
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на новость о скором переходе защитника «Реала» Рафаэля Варана в «МЮ».

«Мы в деле! Люблю этого парня», — написал Фердинанд в Instagram.

28-летний француз выступает за «Реал» с лета 2011 года. В сезоне-2020/21 он провел 41 матч за мадридский клуб и забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.

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Евгений Петров все материалы автора

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