Рио Фердинанд приветствует переход Варана в «Манчестер Юнайтед»
21:38
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на новость о скором переходе защитника «Реала» Рафаэля Варана в «МЮ».
«Мы в деле! Люблю этого парня», — написал Фердинанд в Instagram.
28-летний француз выступает за «Реал» с лета 2011 года. В сезоне-2020/21 он провел 41 матч за мадридский клуб и забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.
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