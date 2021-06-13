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Давид Луиз может перейти в «Марсель»

05:49
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Защитник «Арсенала» Давид Луиз может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, 34-летним бразильцем интересуется «Марсель». Игрока в своей команде хочет видеть главный тренер Хорхе Сампаоли.

Давид Луиз покинет «Арсенал» в качестве свободного агента. В сезоне-2020/21 защитник провел за команду 30 матчей и забил 2 гола.

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