Давид Луиз может перейти в «Марсель»
05:49
Защитник «Арсенала» Давид Луиз может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Get French Football News.
По сведениям источника, 34-летним бразильцем интересуется «Марсель». Игрока в своей команде хочет видеть главный тренер Хорхе Сампаоли.
Давид Луиз покинет «Арсенал» в качестве свободного агента. В сезоне-2020/21 защитник провел за команду 30 матчей и забил 2 гола.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю