«Сампдория», «Дженоа» и «Олимпиакос» интересуются Унасом из «Наполи»
06:22
Форвард «Наполи» Адам Унас, арендованный «Кротоне», может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, на 24-летнего алжирца претендуют «Сампдория», «Эмполи», «Болонья», «Дженоа», а также «Олимпиакос». Контракт игрока с неаполитанцами истекает летом 2022 года.
В минувшем сезоне Унас провел 22 матча в серии А, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
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