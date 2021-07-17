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Четыре клуба АПЛ хотят заполучить Ауара

02:21
Уссем Ауар. Фото Instagram
Уссем Ауар. Фото Instagram
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Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает L'Equipe, на 23-летнего француза претендуют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

6 июля появилась информация, что Ауар пропускает тренировки «Лиона» из-за желания покинуть клуб.

В сезоне-2020/21 Ауар сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 42 миллиона евро.

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Евгений Козинов все материалы автора

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