Четыре клуба АПЛ хотят заполучить Ауара

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает L'Equipe, на 23-летнего француза претендуют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

6 июля появилась информация, что Ауар пропускает тренировки «Лиона» из-за желания покинуть клуб.

В сезоне-2020/21 Ауар сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 42 миллиона евро.