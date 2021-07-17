Диегу Коста может перейти в «Марсель»

Нападающий Диегу Коста может продолжить карьеру в «Марселе», сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Палмейраса», «Бока Хуниорс», «Сан-Паулу», «Бешикташа», а также клубов Англии и Саудовской Араваии.

32-летний футболист в начале этого года расторг контракт с «Атлетико» и с тех пор является свободным агентом. За мадридский клуб форвард играл с 2018 года.

В сезоне-2020/21 Коста провел 7 матчей и забил 2 мяча.