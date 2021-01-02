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«Челси» ведет переговоры с Доннаруммой

10:46
Джанлуиджи Доннарумма. Фото Instagram
Джанлуиджи Доннарумма. Фото Instagram
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Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма летом может бесплатно покинуть команду. Как сообщает ExWHUemployee, «Челси» начал переговоры с вратарем и надеется убедить его присоединиться к «синим», когда его контракт с «россонери» истечет.

Ранее появилась информация, что «Милан» ведет переговоры о продлении соглашения и готов платить 21-летнему футболисту 7 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Доннарумма провел 11 матчей, в четырех из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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