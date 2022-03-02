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Сегодня, 07:05

«Челси» может продать Анджорина, чтобы высвободить средства на летние трансферы

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Челси» Тино Анджорин может покинуть клуб, сообщает Evening Standard.

По сведениям источника, лондонцы готовы продать 20-летнего англичанина, а также форварда Армандо Броя, чтобы освободить средства на летние трансферы.

Летом 2021 года Анджорин был арендован «Локомотивом». За московский клуб полузащитник провел в общей сложности девять матчей (7 — в чемпионате и еще 2 — в Лиге Европы). Он отметился одной желтой карточкой и голом в ворота «Марселя». Зимой хавбек покинул «Локомотив».

ФК Локомотив (Москва)
ФК Челси
Фаустино Анджорин
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