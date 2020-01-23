«Челси» и «Атлетико» продолжают борьбу за Кавани

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани вынужден покинуть клуб в зимнее трансферное окно и с большой вероятностью перейдет в «Атлетико», информирует Goal. У главного тренера мадридской команды Диего Симеоне уже есть планы на уругвайца. Контракт будет рассчитан на два с половиной года.

По данным источника, «Челси» также интересуется трансфером Кавани на замену Оливье Жиру. Но на данный момент «синие» проигрывают борьбу за уругвайца, так как он сам желает присоединиться к «Атлетико».

Тем не менее, эксперт по южноамериканскому футболу Тим Виккери полагает, что наиболее удачным вариантом для 32-летнего уругвайца будет переход в «Челси» или «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне уругвайский нападающий забил 2 гола в 9 матчах во всех турнирах.