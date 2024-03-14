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Сегодня, 19:19

«Челси» хочет продать Лукаку и Кепу в Саудовскую Аравию, чтобы заработать 117 миллионов евро

Сергей Разин
корреспондент
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Руководство «Челси» намерено продать форварда Ромелу Лукаку и вратаря Кепу, сообщает TalkSport.

По сведениям источника, лондонцы хотят продать 30-летнего бельгийца и 29-летнего испанца клубам Саудовской Аравии, чтобы выручить 117 миллионов евро (100 миллионов фунтов).

В текущем сезоне Лукаку провел 36 матчей за «Рому», в которых забил 18 голов и сделал 4 результативные передачи. У Кепы 18 матчей за «Реал», в которых он пропустил 18 мячей и 7 раз сыграл на ноль.

Кепа Аррисабалага
Ромелу Лукаку
ФК Реал
ФК Рома
ФК Челси
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