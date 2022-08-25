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Сегодня, 05:50

«Челси» готов заплатить 120 миллионов евро за Леау

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Милана» Рафаэл Леау может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Челси» заинтересован в переходе 23-летнего португальца.

По информации источника, «синие» готовы заплатить около 120 миллионов евро за игрока сборной Португалии.

Действующий контракт Леау рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Португалец выступает за «Милан» с августа 2019 года. Он забил 27 голов и сделал 21 голевую передачу в 117 матчах за миланскую команду.

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