ЦСКА объявил о возвращении Помазуна
ЦСКА воспользовался опцией в соглашении с «Уралом» о переходе вратаря Ильи Помазуна и досрочно прервал аренду своего воспитанника.
«Мы благодарим «Урал» за понимание в сложившейся ситуации и за содействие в оперативном оформлении всех документов, — говорится в сообщении ЦСКА.
Напомним, что сегодня стало известно о болезни основного вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
Сообщалось, что у голкипера коронавирус, однако клуб эту информацию не подтвердил. Как сообщил ЦСКА на своем сайте, Акинфеев после кубкового матча со «СКА-Хабаровск» почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ.
Капитан был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба, которые в данный момент проводят необходимые обследования.
Армейский клуб воспользовался опцией в соглашении с «Уралом» о переходе Ильи Помазуна и досрочно прервал аренду своего воспитанника.— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 25, 2021
Мы благодарим @FCURAL за понимание в сложившейся ситуации и за содействие в оперативном оформлении всех документов pic.twitter.com/XBjSRu11MT
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю