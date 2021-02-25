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ЦСКА объявил о возвращении Помазуна

12:02
Илья Помазун. Фото ПФК ЦСКА
Илья Помазун. Фото ПФК ЦСКА
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ЦСКА воспользовался опцией в соглашении с «Уралом» о переходе вратаря Ильи Помазуна и досрочно прервал аренду своего воспитанника.

«Мы благодарим «Урал» за понимание в сложившейся ситуации и за содействие в оперативном оформлении всех документов, — говорится в сообщении ЦСКА.

Напомним, что сегодня стало известно о болезни основного вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

Сообщалось, что у голкипера коронавирус, однако клуб эту информацию не подтвердил. Как сообщил ЦСКА на своем сайте, Акинфеев после кубкового матча со «СКА-Хабаровск» почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ.

Капитан был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба, которые в данный момент проводят необходимые обследования.

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