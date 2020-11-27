Чалханоглу может перейти в «МЮ» в качестве свободного агента

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Кристиан Фальк.

По сведениям источника, 26-летним турком интересуется «Манчестер Юнайтед». Миланцы еще не продлили с игроком контракт, который истекает в июне 2021 года, поэтому хавбек может вести переговоры с другими клубами. Сообщается, что Чалханоглу может пополнить «МЮ» в конце сезона-2020/21.

В текущем сезоне Чалханоглу провел 13 матчей за «Милан», в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.