Бывший защитник «Спартака» Гранат стал игроком клуба ПФЛ «Олимп-Долгопрудный»

Бывший защитник сборной России, «Динамо» и «Спартака» Владимир Гранат подписал контракт с клубом «Олимп-Долгопрудный», сообщает официальный Instagram команды ПФЛ 18 февраля.

«Это он! Владимир Гранат! Добро пожаловать в семью!» — написано под видео с представлением новичка «Олимп-Долгопрудный».

Срок соглашения Граната с клубом не уточняется. В январе 33-летний российский футболист провел сборы с «Торпедо».

Гранат выступал за московское «Динамо» (2005 — 2015), «Спартак» (2015 — 2016), «Ростов» (2016 — 2017), «Рубин» (2017 — 2020) и другие команды.

В составе сборной России принял участие в одной встрече на чемпионате мира-2018 — против сборной Испании (1:1, 4:3 — по пенальти) в 1/8 финала турнира.