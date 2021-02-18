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Коман не намерен летом покидать «Баварию». Им интересуется «МЮ»

17:59
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Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман намерен остаться в баварском клубе, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, на 24-летнего француза претендует «Манчестер Юнайтед», который готов предложить игроку 14,4 миллиона евро в год. При этом сам хавбек не хочет покидать клуб как минимум в летнее трансферное окно. Руководство «Баварии» хочет удержать игрока в команде.

В текущем сезоне Коман провел 24 матча за «Баварию», в которых забил 6 голов и сделал 12 результативных передач.

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