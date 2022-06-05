Бывший защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике раскритиковал нападающего мерсисайдцев Садио Мане после недавнего высказывания по поводу будущего в клубе.

30-летний форвард заявил, что покинет «Ливерпуль», тем самым удовлетворив пожелание жителей Сенегала.

«Худшее оправдание от игрока, чтобы покинуть клуб, из всех, что я слышал. Он есть и остается для нас легендой. Но, Садио, ты хочешь уйти, потому что в другом месте тебе заплатят больше и это справедливо. Но впутывать сюда сенегальский народ...», — написал Энрике в своем Twitter.

Ранее сообщалось об интересе к Мане со стороны «Баварии». Мюнхенцы готовы платить нападающему около 20 миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне Мане забил 23 мяча и отдал 5 результативных передач в 50 матчах за «Ливерпуль». Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.