Бывший вратарь "Вест Хэма" Адриан стал игроком "Ливерпуля"

Бывший голкипер "Вест Хэма" Адриан стал игроком "Ливерпуля", сообщает официальный сайт мерсисайдцев. Сроки соглашеня с 32-летним испанцем не уточняются.

Адриан в июле стал свободным агентом. В прошлом сезоне вратарь провел 5 матчей в составе "Вест Хэма" и пропустил 8 голов. Портал transfermarkt.de оценивает Адриана в 3,5 миллиона евро.

Ранее стало известно, что голкипер Симон Миньоле перешел из "Ливерпуля" в "Брюгге".

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